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В Ростовской области теплоход столкнулся с воротами гидроузла

Из-за происшествия на Кочетовском гидроузле временно перекрыли судовой ход.
Сергей Лебедев 2025-04-20 10:50:32
© Фото: prokutp, Telegram

В Ростовской области на реке Дон российский теплоход «Альфа» носовой частью судна столкнулся с воротами Кочетовского гидроузла. Об этом сегодня ночью сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что происшествие случилось при заходе теплохода в камеру гидроузла. По предварительной информации, разлив нефтепродуктов не зафиксирован.

«В настоящее время степень повреждения ворот и судна уточняется. Судовой ход перекрыт», - подчеркнули в МЧС.

Напомним, в январе этого года по реке Дон в городе Ростов-на-Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов. Изначально сообщалось, что был зафиксирован выброс солярки. Но позже специалисты точно определили вещество, попавшее в водоем.

#в стране и мире #альфа #Ростовская область #МЧС #Дон #теплоход #кочетовский гидроузел
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