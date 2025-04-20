В Ростовской области теплоход столкнулся с воротами гидроузла

В Ростовской области на реке Дон российский теплоход «Альфа» носовой частью судна столкнулся с воротами Кочетовского гидроузла. Об этом сегодня ночью сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что происшествие случилось при заходе теплохода в камеру гидроузла. По предварительной информации, разлив нефтепродуктов не зафиксирован.

«В настоящее время степень повреждения ворот и судна уточняется. Судовой ход перекрыт», - подчеркнули в МЧС.

Напомним, в январе этого года по реке Дон в городе Ростов-на-Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов. Изначально сообщалось, что был зафиксирован выброс солярки. Но позже специалисты точно определили вещество, попавшее в водоем.