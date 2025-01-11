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В Ростове по реке Дон разлился растворитель

По словам мэра, опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет.
Сергей Лебедев 2025-01-11 14:28:34
© Фото: logvinenko_rnd, Telegram © Видео: logvinenko_rnd, Telegram

Сегодня по реке Дон в городе Ростов-на-Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов. Об этом сегодня сообщил мэр Алексей Логвиненко. По его словам, сейчас сотрудники порта обрабатывают загрязненную воду сорбентом. Ликвидировать пятно планируется в ближайшее время.

«Забор воды для нужд города находится выше по течению. Опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет», - подчеркнул градоначальник.

Изначально Алексей Логвиненко заявлял, что был зафиксирован выброс солярки. Однако позже специалисты точно определили вещество, попавшее в реку.

По словам мэра, на место ЧП прибыли представители всех федеральных служб. В том числе работают специалисты Росприроднадзора.

#в стране и мире #Ростов-на-Дону #Дон #разлив #растворитель #солярка
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