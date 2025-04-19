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Второго финалиста вокального конкурса «Звезда» определят телезрители

Всего в конкурсе принимало участие 92 артиста. Победитель получит денежный приз на профессиональное продвижение.
Екатерина Апеева 2025-04-19 09:53:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня в эфире телеканала «Звезда» пройдет третий отборочный тур десятого, юбилейного сезона вокального конкурса «Звезда». Из двенадцати участников только двое пройдут в финал. Одного выберет жюри, которое представлено именами певицы Юлией Савичевой и Зарой, Романом Емельяновым и Дмитрием Колдуном. Второго финалиста путем голосования определят сами телезрители. Проголосовать за фаворита можно на сайте «за звезду.РФ».  

У каждого из членов жюри разный взгляд на музыку и вокал, а значит - споров среди членов жюри не избежать.

«Невозможно выбрать лучшего между рокером и человеком, который исполняет этнику. Для каждого члена жюри «лучший» может быть абсолютно разным», - объяснил певец и композитор Дмитрий Колдун.

Точку в спорах будет ставить председатель жюри - в этом году это заслуженный артист России и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

Сезон считается особенным, потому что он преодолел привычные границы и стал международным. Всего в конкурсе принимало участие 92 артиста. Победитель получит денежный приз на профессиональное продвижение.

Необычные аранжировки артистов и выступления с уникальными голосами смотрите в Международном вокальном конкурсе «Звезда-2025» в эфире нашего телеканала в 21.15.

#Конкурс #финал #Звезда #жюри #вокал
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