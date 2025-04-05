В новом сезоне вокального конкурса «Звезда» примут участие 92 артиста

Виктор Дробыш стал новым председателем жюри вокального конкурса «Звезда-2025». Сегодня вечером в эфире пройдет первый отборочный тур проекта. Выступят 11 участников, но только двое из них попадут в финал. Одного выберет звездное жюри, второго - зрители в ходе онлайн-голосования.

Этот сезон - юбилейный, десятый. Участвуют 92 артиста. Победитель получит денежный приз на профессиональное продвижение. Кроме того, теперь «Звезда» стала международным конкурсом.

«На протяжении, наверное, последних лет пяти нам все время приходили заявки из других государств. Люди говорили: "а почему мы не можем участвовать?" Казахстан, Беларусь. В этом году было принято решение, что страны, которые хотят к нам, - мы их примем. Поэтому наш конкурс стал международным», - рассказала режиссер, ведущий продюсер Всероссийского вокального конкурса «Звезда-2025» Дарья Пиманова.

Смотрите Международный вокальный конкурс «Звезда-2025» сегодня в эфире нашего телеканала в 21.15.