Синоптик пообещала москвичам на Пасху ясную июньскую погоду

Погода на Пасху в Москве будет соответствовать началу июня. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Атмосферное давление будет близко к норме. При переменной облачности осадков в течение суток 20 апреля не ожидается», - подчеркнула собеседница телеканала.

Минимальная температура в Москве составит 11-13 градусов тепла, дневная - 22-23 градуса со знаком плюс. По данным метеоролога, погода будет больше соответствовать началу июня. Аномалия температуры составит плюс 9 градусов.

«Лучше и придумать невозможно!» - отметила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что погода в предстоящие выходные в Московском регионе будет соответствовать июлю. По его данным, воздух прогреется до +26 градусов.