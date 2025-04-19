СК установил командиров ВСУ, причастных к атаке 100 дронами на Курск 15 апреля

Следователи установили украинских командиров, причастных к массированной атаке Курска 15 апреля.

«В их числе: командир 14 отдельного полка беспилотных систем ВФУ полковник Дмитрий Бондарович, командир 383 отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил ВФУ полковник Андрей Дзяний; заместитель командира 383 отдельной бригады Виталий Сендзюк», - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент устанавливается местонахождения командиров, совершивших террористический акт.

Уточняется, что под их командованием ВСУ выпустили более 100 дронов для атаки на город. Под удар попали станция скорой помощи и несколько жилых домов. Погибла 85-летняя женщина. Ранения получили еще девять человек. У пострадавших многочисленные осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и сильные ожоги.

«Придя с работы домой лег спать. В пол второго ночи раздался хлопок, открыл глаза, раздался свист, потом удар и взрыв. Упала на меня перегородка, засыпало полностью, откопался кое-как. Получил множественные осколочные ранения ног, спины, рук»,- рассказал следователям один из пострадавших.

Чтобы нанести наибольший урон, украинские боевики начинили свои беспилотники поражающими элементами в виде стальных шаров.