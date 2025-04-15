Жительница Курска погибла после массированной атаки украинских БПЛА

Пожилая жительница Курска погибла, еще девять человек получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Оперативный штаб Курской области.

«В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах. К сожалению, погибла 85-летняя женщина», - говорится в сообщении.

У пострадавших многочисленные осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и сильные ожоги. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Также из-за беспилотников киевского режима повреждения получили несколько многоквартирных и частных домов. На месте ударов возникли пожары, которые были оперативно потушены силами МЧС. Жильцы поврежденных домов эвакуированы и размещены в ПВР.

«Кроме того, одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин», - сообщает Оперштаб региона.

На местах происшествий работают все оперативные службы. Информация о последствиях уточняется. Власти региона окажут всю необходимую помощь семье погибшей и пострадавшим.