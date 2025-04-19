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В школах России с 1 сентября появится единое расписание уроков

Ожидается, что данное нововведение позволит четко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого количества школьников провел педагог.
Ирина Егорова 2025-04-19 07:50:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

С 1 сентября 2025 года в российских школах будет введено единое расписание уроков, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, на данный момент эта работа завершается.

Ожидается, что данное нововведение позволит отследить нагрузку на учителей - фиксировать сколько уроков было проведено, на какое число учеников в классах.

По словам министра, с начала нового учебного года в школах внедрят единое планирование учебных предметов, передает РИА Новости.

Ранее Кравцов также обозначил необходимое время, затраченное на выполнение домашней работы. Так, первоклассники должны справляться с ней за час, ученики второго и третьего класса - не более полутора часов, а выпускники начальной школы - до двух часов. 

#Минпросвещения #ученики #Школы #расписание #Сергей Кравцов #Уроки
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