В школах России с 1 сентября появится единое расписание уроков

С 1 сентября 2025 года в российских школах будет введено единое расписание уроков, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, на данный момент эта работа завершается.

Ожидается, что данное нововведение позволит отследить нагрузку на учителей - фиксировать сколько уроков было проведено, на какое число учеников в классах.

По словам министра, с начала нового учебного года в школах внедрят единое планирование учебных предметов, передает РИА Новости.

Ранее Кравцов также обозначил необходимое время, затраченное на выполнение домашней работы. Так, первоклассники должны справляться с ней за час, ученики второго и третьего класса - не более полутора часов, а выпускники начальной школы - до двух часов.