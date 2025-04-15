Минпросвещения РФ утвердило время на выполнение домашней работы

Первоклассники не должны тратить на выполнение домашней работы более одного часа. К такому выводу пришли в Минпросвещения РФ.

Согласно данным министерства, во втором и третьем классе учащиеся должны готовить домашнее задание не дольше полутора часов, а в четвертом - двух часов. Данные нормы вступают в силу с 1 сентября 2025 года.

«Вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков по программе), выполнение домашних заданий», - рассказал РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Кроме того, на школу возложены обязанности контроля за объемом домашнего задания по каждому из предметов, добавил Кравцов.

Задание на дом на следующий урок рекомендуется задавать на текущем уроке. Учитель должен дублировать задание в электронный журнал, если ученики и родители имеют к нему доступ, не позднее окончания учебного дня.

Для заучивания стихотворений, подготовки докладов, рефератов и презентаций рекомендуется давать ученикам дополнительное время, считает Кравцов.

Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что школьные программы начнут синхронизировать с заданиями ЕГЭ и ОГЭ со следующего учебного года.