Минобороны Литвы увеличит численность военнослужащих до 20 тысяч

В министерстве обороны Литвы сообщили о планах касаемо постепенного увеличения численности вооруженных сил до 20 тысяч человек. Об этом сообщили на сайте ведомства.

С их слов, они стремятся укрепить обороноспособность Литвы при помощи создания новых воинских частей и увеличения численности вооруженных сил. По их мнению, это может привести к созданию наибольшей эффективности как на государственном уровне, так и вывести на новый уровень с союзниками.

«Мы создаем новые воинские части, увеличиваем численность войск и создаем оперативную глубину, которая позволит нашей армии действовать еще более эффективно», - процитировало издание слова главы министерства Довиле Шакалене.

Отмечается, что после поправок закона увеличится численность военнослужащих профессиональной военной службы до 20 тысяч, добровольной службы - до 6,8 тысяч.

Ранее правительство Литвы сообщило, что будет аннулировать ВНЖ россиян за посещение России. Также они предлагали аннулировать ВНЖ белорусам, но в парламенте инициативу не приняли.