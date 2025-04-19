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Минобороны Литвы увеличит численность военнослужащих до 20 тысяч

Поправки закона предусматривают увеличение численности военнослужащих до 20 тысяч, а добровольной службы до 6,8 тысяч.
Дарья Ситникова 2025-04-19 07:22:13
© Фото: Alfredas Pliadis Xinhua Global Look Press

В министерстве обороны Литвы сообщили о планах касаемо постепенного увеличения численности вооруженных сил до 20 тысяч человек. Об этом сообщили на сайте ведомства.

С их слов, они стремятся укрепить обороноспособность Литвы при помощи создания новых воинских частей и увеличения численности вооруженных сил. По их мнению, это может привести к созданию наибольшей эффективности как на государственном уровне, так и вывести на новый уровень с союзниками.

«Мы создаем новые воинские части, увеличиваем численность войск и создаем оперативную глубину, которая позволит нашей армии действовать еще более эффективно», - процитировало издание слова главы министерства Довиле Шакалене.

Отмечается, что после поправок закона увеличится численность военнослужащих профессиональной военной службы до 20 тысяч, добровольной службы - до 6,8 тысяч.

Ранее правительство Литвы сообщило, что будет аннулировать ВНЖ россиян за посещение России. Также они предлагали аннулировать ВНЖ белорусам, но в парламенте инициативу не приняли.

#военнослужащие #Литва #Законопроекты #минобороны литвы #увеличение численности
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