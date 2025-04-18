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Литва будет аннулировать ВНЖ россиян за поездки в РФ

Представители оппозиционной фракции также предлагали аннулировать ВНЖ гражданам Белоруссии, но парламентарии инициативу не поддержали.
Дарья Ситникова 2025-04-18 05:54:16
© Фото: Frauke Scholz imageBROKER.com Global Look Press

Сейм Литвы продлил санкции в отношении граждан России и Белоруссии до мая 2026 года, также ужесточили положение об аннулировании вида на жительство для россиян. Об этом сообщили на официальном сайте литовского парламента.

За принятие поправок проголосовали 115 депутатов, известно, что один воздержался. После одобрения парламента закон дополнили положением о том, что ВНЖ, который был выдан россиянину в Литве, будет аннулирован в случае поездки гражданина в Россию или Белоруссию более одного раза в течение трех месяцев.

Известно, что ужесточение мер не распространяется на тех, кто посещал Россию или Белоруссию «по объективным, не зависящим причинам». Также мера не коснется работников фирм, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки в страны ЕС и из них, в том числе транзитом через Литву.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис во время выступления в парламенте заявил, что причины, по которым был принят этот закон, никуда не делись.

«Перед лицом существующих угроз данные меры являются необходимыми и целесообразными», - прокомментировали в тексте законопроекта.

Помимо этого, представители оппозиционной фракции предлагали распространить аннулирование ВНЖ и на граждан Белоруссии. Но этот законопроект парламент не поддержал.

Ранее сообщалось, что Латвия планирует снести треть монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей. Так они хотят специально омрачить празднование 80-летней годовщины Великой Победы.

#Россия #санкции #Сейм #Беларусь #Латвия #внж
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