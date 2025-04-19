NYT: США не обсуждают новые пакеты оружия для Киева

Власти США не проводят действительных обсуждений об отправке военной помощи Киеву после того, как будут исчерпаны уже предоставленные. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на сторонников Киева в конгрессе.

«Нет практически никаких серьезных обсуждений в Белом доме или в конгрессе о следующих пакетах оружия для Украины, когда существующая поддержка, которая была обеспечена в последние месяцы администрации Байдена, будет исчерпана», - прокомментировало издание.

Издание отметило, что Белый дом стало больше интересовать, что он получит от Киева, а не предоставит ему, во время двухсторонних переговоров. Неназванные европейские чиновники также заявили газете, что не получили гарантии со стороны Штатов, что те также будут продолжать обмен разведданными с Украиной.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Соединенные Штаты спустя три года поддержки Киева достигли того момента, когда стоит сфокусироваться на других задачах. Помимо этого, он напомнил про миллиарды долларов, которые были потрачены ну Украину.