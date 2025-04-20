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ЕС на фоне пасхального перемирия России объявил о поддержке Украины

ЕС на фоне объявления пасхального перемирия со стороны России заявили, что ждут прекращения огня на Украине, но продолжат поддержку Киева.
Дарья Ситникова 2025-04-20 01:55:23
© Фото: Matthias Balk dpa Global Look Press

После объявления президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии в Еврокомиссии заявили, что ждут фактическое прекращение огня и действий по длительному перемирию. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на официального представителя внешнеполитической службы ЕС Анитту Хиппер.

«Сначала нам нужно увидеть фактическое прекращение конфликта и четкие действия для длительного прекращения огня. Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно захочет», - прокомментировала Хиппер.

Помимо этого, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС заявила, что Европа продолжит поддержку Украины.

Напомним, в субботу в процессе встречи в Кремле Путин отдал приказ начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову начать пасхальное перемирие. С 18.00 по московскому времени 19 апреля и до 00.00 по мск 21 апреля продлится праздничное перемирие по гуманитарным соображениям.

#Россия #Путин #Украина #ЕС #герасимов #пасхальное перемирие
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