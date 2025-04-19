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Самолет с благодатным огнем приземлился во «Внуково-3»

В Москве благодатный огонь появится к пасхальному богослужению, которое пройдет в храме Христа Спасителя, также его передадут в еще 15 храмов.
Дарья Ситникова 2025-04-19 23:28:56
© Фото: Максим Блинов РИА Новости © Видео: fap_fund, VKontakte

Благодатный огонь был доставлен в Россию из Иерусалима, самолет приземлился в московском аэропорту «Внуково-3». Об этом сообщил Фонд Андрея Первозванного. 

В делегации Фонда Андрея Первозванного сообщили, что широкой встречи Благодатного огня в аэропорту не произойдет, но его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.

Отмечается, что в 2025 году Пасху будут отмечать 20 апреля, ее дата совпадет с западной и восточной ветвей христианства. Делегация Фонда Андрея Первозванного получили этот огонь, который прибыл в Иерусалим накануне перед отправлением в Москву.

Известно, что огонь доставят в города приграничных областей РФ - Белгород, Брянск, Курск, - и еще множество других регионов. В Москве он появится к пасхальному богослужению, которое пройдет в храме Христа Спасителя и передадут в еще 15 храмов.

Схождение Благодатного огня ежегодно происходит в канун празднования Воскресения Христова по юлианскому дню. Сначала огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который находится над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

С 2003 года благодатный огонь из храма Гроба Господня доставляется из Иерусалима в разные страны, в том числе в Россию, к празднованию Пасхи. Фонд по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в РФ и различные просветительские программы.

#Россия #Иерусалим #благодатный огонь #фонд андрея первозванного
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