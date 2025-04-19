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Из украинского плена возвращены 246 российских военных

Обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
2025-04-19 17:39:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 246 российских военнослужащих, взамен Украине были переданы 246 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны России. Обмен произошел сегодня, 19 апреля.

Сейчас российские бойцы находятся в Белоруссии, им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, отметили в российском оборонном ведомстве. Военные также связались со своими родными и близкими. Позже их доставят на Родину, где они получат лечение в медучреждениях министерства.  

В Минобороны уточнили, что Украине также передали 31 раненого военнопленного в обмен на 15 российских бойцов, которым требуется срочная помощь врачей.

Посредническую помощь в переговорах об обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #ВС РФ #пленные
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