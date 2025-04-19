МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД Омана: Иран и США обсудят полный отказ Тегерана от ядерного оружия

Второй этап переговоров между странами может состояться в ближайшие несколько дней в столице Омана Маскате.
Лиза Губина 2025-04-19 19:58:55
© Фото: Gregor Fischer, dpa Global Look Press

США и Иран приступили ко второму этапу переговоров по поводу иранской ядерной сделки, на нем будет обсуждаться полная свобода Тегерана как от ядерного оружия, так и американских санкций, сообщили в МИД Омана.

Речь идет о заключении соглашения, которое бы гарантировало исполнение условий, достигнутых на встрече представителей США и Ирана в Маскате и Риме. Американскую сторону представлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф, иранскую - глава МИД страны Аббас Аракчи.

Отмечается, что Тегеран сохранит за собой возможность развивать ядерную энергетику в мирных целях. Следующий раунд переговоров состоится в ближайшие дни в столице Омана, добавили в МИД страны.

Напомним, первый этап контактов произошел 12 апреля. По его итогам Иран потребовал от США смягчить санкции, разморозить миллиарды активов за рубежом и остановить давление на китайских покупатель иранской нефти.

#сша #ядерное оружие #санкции #Иран #переговоры #Оман #иранская ядерная программа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 