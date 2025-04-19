МИД Омана: Иран и США обсудят полный отказ Тегерана от ядерного оружия

США и Иран приступили ко второму этапу переговоров по поводу иранской ядерной сделки, на нем будет обсуждаться полная свобода Тегерана как от ядерного оружия, так и американских санкций, сообщили в МИД Омана.

Речь идет о заключении соглашения, которое бы гарантировало исполнение условий, достигнутых на встрече представителей США и Ирана в Маскате и Риме. Американскую сторону представлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф, иранскую - глава МИД страны Аббас Аракчи.

Отмечается, что Тегеран сохранит за собой возможность развивать ядерную энергетику в мирных целях. Следующий раунд переговоров состоится в ближайшие дни в столице Омана, добавили в МИД страны.

Напомним, первый этап контактов произошел 12 апреля. По его итогам Иран потребовал от США смягчить санкции, разморозить миллиарды активов за рубежом и остановить давление на китайских покупатель иранской нефти.