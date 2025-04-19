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Эксперт заявила, что Европа подзуживает Зеленского по теме членства в НАТО

Ранее сегодня спецпосланник президента США по Украине заявлял о том, что Киев не станет частью НАТО, этот вопрос вне обсуждений, однако Европа занимает менее разумную позицию, считает политолог Елена Супонина.
Лиза Губина 2025-04-19 18:35:05
© Фото: Kay Nietfeld, dpa Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

От европейских партнеров Киева в ближайшее время можно ожидать каких-либо провокаций в отношении вопроса членства Украины в НАТО, они подзуживают Владимира Зеленского, заявила в разговоре со «Звездой» политолог Елена Супонина.

В Европе, в отличие от Соединенных Штатов, не занимают разумной позиции по этому вопросу, сказала эксперт. Тем самым она прокомментировала слова спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что Киев не станет частью Североатлантического альянса.

Политолог отметила, что американцы заняли более разумную позицию, чем прежде, а также привела высказывание бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.

«Он говорил о том, что невозможно для Украины делать ставку только на западных соседей, игнорируя интересы восточных, интересы России», - сказала Елена Супонина.

Она заключила, что пока европейцы такой рациональности не проявляют.

Напомним, в Европе также звучит мнение о том, что Украина не может присоединиться к альянсу до окончания конфликта. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и, вероятно, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Украину «особым случаем». Подобную позицию разделяет генсек НАТО Марк Рютте.

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