Эксперт рассказал, что нужно сделать в первую очередь на даче после зимы

По приезде на дачу после зимы в первую очередь необходимо заняться благоустройством дома и участка, проверкой электрики, после - уже в мае - можно начать сажать рассаду и семена, заявил в беседе со «Звездой» председатель московского отделения «Союза садоводов России» Юрий Шалыганов.

«Надо навести порядок с электрикой, дымоходами, там, где есть печное отопление, чтобы избежать утечек угарного газа в случае топки печки и камина. Посмотреть, все ли в порядке с электропроводкой, чтобы не было короткого замыкания, возгорания», - пояснил специалист.

Далее стоит заняться наведением порядка и чистотой на участке, добавил Шалыганов. Так, можно провести обрезку плодовых деревьев - сухих веток.

«В начале мая будет хорошая погода для того, чтобы посадить растения, рассаду высадить, потому что, как бы рано или поздно сезон ни начинался, растения все равно догоняют в росте и в июне радуют нас урожаем», - заключил председатель союза.

Напомним дачникам, что летнее тепло в столичном регионе задержится ненадолго. Так, уже в середине следующей недели в Центральной России будут наблюдаться 10-15 градусов тепла.