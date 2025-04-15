Уиткофф рассказал о возможной новой форме отношений США и России

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о возможности создать новую форму отношений между Москвой и США с помощью коммерческого сотрудничества. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

«Потенциал придать новую форму отношениям РФ и США через некоторые убедительные коммерческие возможности, которые, я думаю, дадут настоящую стабильность региону. Партнерства ведут к стабильности», - прокомментировал он.

Уиткофф также заявил, что в условиях украинского урегулирования появился шанс оказаться «на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле».

По его словам, это выходит за рамки «так называемых пяти территорий», в процессе договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и об отказе от планов по принятию Украины в НАТО.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США, она продлилась 4,5 часа. Сначала Уиткофф провел переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а далее отправился к российскому лидеру. Они обсудили урегулирование ситуации на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя прошедшую встречу, заявил, что серьезных прорывных комментариев ждать не стоит, потому что сейчас идет речь о прощупывании почвы и поиске точек соприкосновения.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию украинского вопроса идут хорошо.