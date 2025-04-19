Захарова уточнила, какую историческую эпоху хочет повторить Мерц

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление вероятного канцлера Фридриха Мерца о намерении Германии снова взять на себя ответственность в Европе и мире. Об этом пишет aif.ru.

В Telegram-канале она привела слова Мерца о том, что Берлин готов это сделать «надежно» и «в партнерском духе».

«"Снова" - это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?» - написала дипломат.

Ранее лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц несколько раз говорил, что собирается поставить Киеву ракеты Taurus. По его словам, Украина «должны выйти из обороны» на поле боя.

В апреле блок ХДС/ХСС во главе с Мерцем и СДПГ Олафа Шольца договорились о коалиционном соглашении для нового правительства ФРГ. Предположительно Мерца изберут на пост канцлера 6 мая.