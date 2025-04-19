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Захарова уточнила, какую историческую эпоху хочет повторить Мерц

Вероятный канцлер заявил о намерении Германии снова взять на себя ответственность в Европе и мире.
Владимир Рубанов 2025-04-19 15:27:33
© Фото: IMAGO Uwe Koch, Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление вероятного канцлера Фридриха Мерца о намерении Германии снова взять на себя ответственность в Европе и мире. Об этом пишет aif.ru.

В Telegram-канале она привела слова Мерца о том, что Берлин готов это сделать «надежно» и «в партнерском духе».

«"Снова" - это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?» - написала дипломат.

Ранее лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц несколько раз говорил, что собирается поставить Киеву ракеты Taurus. По его словам, Украина «должны выйти из обороны» на поле боя.

В апреле блок ХДС/ХСС во главе с Мерцем и СДПГ Олафа Шольца договорились о коалиционном соглашении для нового правительства ФРГ. Предположительно Мерца изберут на пост канцлера 6 мая.

#в стране и мире #Мария Захарова #Германия #Европа #МИД России #ФРГ #Фридрих Мерц
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