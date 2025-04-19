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Додик рассказал, что Британия готовила его ликвидацию при задержании

Все произошедшее планировалось инсценировать как самооборону.
Ирина Егорова 2025-04-19 15:17:41
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Британия хотела ликвидировать президента Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорада Додика при попытке его задержания. Об этом сообщил сам лидер, указав, что информация стала ему известна от премьера и трех европейских лидеров, имен которых он не назвал.

Для этого в БиГ была переброшена группа британских военных. Все произошедшее планировалось инсценировать как самооборону, добавил он.

«Мне сказали, что в БиГ было переброшено британское подразделение из 40 военнослужащих с приказом не задержать меня, а "грохнуть" под предлогом "оказания сопротивления", очевидно по мафиозному принципу: есть человек — есть проблема, нет человека – нет проблемы», — цитирует лидера боснийских сербов издание «Вечерне новости».

Ранее сообщалось, что захватить Додика могли и силы военного контингента ЕС. 

Напомним, 26 февраля суд Боснии и Герцеговицы приговорил Додика к шести годам тюрьмы и запрету политической деятельности. Приговор вынесли за игнорирование указаний Кристиана Шмидта - высокого представителя международного сообщества в БиГ. В МИД РФ это решение назвали «сфабрикованным делом», которое не может иметь юридических последствий. Против приговора выступил и вице-премьер страны Александр Вулин, который заявил, что не допустит упразднения Республики Сербской или ареста ее президента.

Сам Додик заявлял, что не намеревается покидать республику Сербскую, даже «если прибудет НАТО задерживать» его.

#в стране и мире #босния и герцеговина #Задержание #додик
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