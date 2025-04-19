В Иерусалиме усилили меры безопасности перед схождением Благодатного огня

Израильская полиция усилила меры безопасности в Иерусалиме в преддверии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. Об этом передает РИА Новости.

Сообщается, что у ворот в Старый город стоят толпы людей, ожидающие увидеть схождение Благодатного огня. Вход для них еще закрыт. Пока в Старый город запустили только группы журналистов.

Ожидается, что в этом году паломников, приехавших в Иерусалим в Великую Субботу, будет гораздо больше, чем ранее. Отчасти это связано с открытием рейсов многих авиакомпаний в Израиль в связи с предполагаемым улучшением ситуации в стране в сфере безопасности.

По словам майора полиции, на которого ссылается информагентство, с самого утра сотни полицейских дежурят внутри Старого города Иерусалима и на подъезде к нему для обеспечения безопасности людей со всего мира, приехавших в город Великую Субботу.

Ежегодно в Великую Субботу в Иерусалиме в храме Гроба Господня сходит Благодатный огонь. Вынос огня символизирует выход из гроба «света истинного» - воскресшего после распятия Иисуса Христа.