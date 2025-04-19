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Дерматолог рассказала о плюсах и минусах загара под апрельским солнцем

По словам эксперта, изначально надо находиться на солнце не более часа, постепенно это время можно увеличивать.
Ирина Егорова 2025-04-19 14:36:45
© Фото: Konstantin KokoshkinGlobal Look Press, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Загорать под лучами апрельского солнца можно, если соблюдать правила. А именно - использовать средства защиты, не забывать про головной убор и не переусердствовать, заявила в разговоре со «Звездой» дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

«Если мы говорим про апрельское солнце, я не вижу в этом ничего плохого. Дерматологи никогда не были радикалами против загара, но всегда говорили о правильном загаре. Солнечные лучи где-то активные, где-то менее. Это зависит от территории, погоды и времени года», - объяснила она.

По словам эксперта, изначально надо находиться на солнце не более часа, постепенно это время можно увеличивать. Также она добавила, что загорать лучше до 11 часов дня.

«Солнечные лучи способствуют выработке витамина D, эндорфинов и полезны для здоровья. Главное не переусердствовать», - заключила врач.

Самые неприятные «солнечные сюрпризы» - это новообразования и пигментация, так как весь удар солнечных лучей берет на себя кожа, заявляла ранее  врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Михайлова.

#защита #солнце #Апрель #наш эксклюзив #загар #средства
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