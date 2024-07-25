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Врач Михайлова: от загара можно получить пигментацию и новообразования

В качестве рекомендаций дерматовенеролог посоветовала пользоваться защитными кремами с индексом от 30 до 50 и обновлять нанесенное на кожу средство каждые два часа, носить головные уборы с полями, а также не следует загорать с 11 до 16 часов дня.
Ирина Егорова 2024-07-25 17:00:39
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Польза от солнечного загара заключается в том, что организм человека получает витамин Д, его недостаток - достаточно распространенная история, заявила в разговоре со «Звездой» врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Михайлова и рассказала о пользе и вреде солнечного загара.

«Под действием солнечных лучей идет активная стимуляция некоторых центров головного мозга, и это сказывается на хорошем настроении, поэтому летом у нас становится меньше депрессивных состояний и лучше общий эмоциональный фон», - рассказала еще об одном плюсе загара эксперт.

Что касается негативного влияния, то весь удар солнечных лучей берет на себя кожа.

«Вместе с полезным спектром солнечного излучения одновременно через кожу проходит неполезное ультрафиолетовое излучение. Если человек долго находится на солнце или загорает в период его чрезмерного активного влияния - с 11 до 16 часов, то человек может получить ожог, приводящий к болезненным ощущениям, отечности, пузырям», - добавила Михайлова.

По ее словам, далее эти процессы могут перейти в пигментацию, рубцевание - все зависит от того, как у организма идет заживление после травмы кожи.

«Что касается косметологии, то солнце вызывает преждевременное старение, потому что под действием солнечных лучей образуются свободные радикалы и они неблагоприятно действуют на клетки кожи и вызывают повреждения клеток. Те люди, которые находятся на солнце без солнцезащитных средств, без головных уборов, у которых работа связана с постоянным нахождением под открытым солнцем, выглядят старше своих лет. Возникают более глубокие морщины, кожа становится тусклой, пигментированной», - предупредила собеседница телеканала.

Самое неприятное, что может случиться под действием солнца - это новообразования, добавила косметолог. Она объяснила, как они образуются. Человек получил солнечный ожог, это вызвало повреждение кожи, и те новообразования, которые были на коже в этих участках, получили дополнительный стимул, в них идет развитие злокачественного процесса.

«Самый опасный вариант - это меланома», - заключила эксперт.

В качестве рекомендаций дерматовенеролог посоветовала пользоваться защитными кремами с индексом от 30 до 50 и обновлять нанесенное на кожу средство каждые два часа, носить головные уборы с полями, а также не следует загорать в период с 11 до 16 часов.

На вопрос о том, как подготовиться к периоду солнечной активности, Михайлова рассказала, что нужно постепенно наращивать время нахождения на солнце. То есть приехать из северных регионов России в Сочи и провести первый день на пляже - это плохая идея. Также она назвала неэффективным способом готовиться к летнему сезону при помощи походов в солярий.

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