Западные страны в Лондоне планируют обсудить план прекращения огня на Украине, а после этого предоставить предложения российской стороне. В этих «мирных инициативах» прослеживается прежнее стремление Запада перехитрить Россию. Об этом в разговоре со «Звездой» сказал директор Института нового общества Василий Колташов.

По мнению специалиста, на Западе есть консенсус, что Украина должна продолжать участие в конфликте против России.

«Она (Украина. – Прим. ред.) начала проигрывать войну на идеологическом фронте», - отметил эксперт.

Колташов поделился, что украинский народ хочет прекращения конфликта. Эта идея начинает давить на Киев, в частности, на Зеленского, а также на коллективный Запад, потому что именно они хотят продолжения военных действий.

Предлагая свои якобы мирные инициативы, Запад хочет создать иллюзию, будто бы Россия отвергла их «благие предложения».

Ранее американская газета писала, что представители США и европейских стран встретятся в Лондоне уже на предстоящей неделе, чтобы обсудить и утвердить план полного прекращения огня на Украине.