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NYP: западные страны в Лондоне согласуют план прекращения огня на Украине

После утверждения плана предполагается предоставить предложения российский стороне.
Сергей Лебедев 2025-04-19 12:35:22
© Фото: Konopatov Yuri, news.ru, Global Look Press

Соединенные Штаты и европейские союзники киевского режима уже на предстоящей неделе планируют утвердить план полного прекращения огня на Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщает New York Post.

«В Лондоне мы хотим вынести решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня», - цитирует NYP слова собеседника.

После утверждения плана предполагается предоставить предложения российский стороне.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что для урегулирования украинского конфликта необходимо устранить его первопричины. При этом нужно не краткое перемирие и некая передышка для перегруппировки сил и перевооружения, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей и народов, которые проживают в регионе.

По словам главы государства, Россия будет бороться за интересы собственного народа. В этом, подчеркивал Владимир Путин,  и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции.

#Россия #мир #Украина #сша #Дональд Трамп #Европа #Владимир Путин #Соглашение #план
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