Российские войска освободили от украинских боевиков поселок Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны РФ.
Националистов выбили подразделения группировки войск «Юг». Добиться этого удалось в результате решительных действий наших военнослужащих.
Напомним, ранее в МО РФ сообщили еще об одном освобожденном населенном пункте. Боевиков выгнали из хутора Олешня.
Населенный пункт под свой контроль взяли подразделения группировки войск «Север».
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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