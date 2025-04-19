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Российские войска освободили Шевченко в ДНР

Боевиков из поселка выбили подразделения группировки войск «Юг».
2025-04-19 13:44:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили от украинских боевиков поселок Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны РФ.

Националистов выбили подразделения группировки войск «Юг». Добиться этого удалось в результате решительных действий наших военнослужащих.

Напомним, ранее в МО РФ сообщили еще об одном освобожденном населенном пункте. Боевиков выгнали из хутора Олешня.

Населенный пункт под свой контроль взяли подразделения группировки войск «Север».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #освобождение #спецоперация #МО РФ #шевченко
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