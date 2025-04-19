Российские войска освободили от украинских боевиков поселок Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны РФ.

Националистов выбили подразделения группировки войск «Юг». Добиться этого удалось в результате решительных действий наших военнослужащих.

Напомним, ранее в МО РФ сообщили еще об одном освобожденном населенном пункте. Боевиков выгнали из хутора Олешня.

Населенный пункт под свой контроль взяли подразделения группировки войск «Север».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.