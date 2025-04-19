Российская армия освободила Олешню в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Ее взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Север» в результате активных действий.

«За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье более 165 военных и танк», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

За все время боев на курском направлении потери ВСУ составляют более 75 тысяч военнослужащих.

На этой неделе Минобороны России сообщило, что бойцы «Севера» уничтожили диверсантов ВСУ в Сумской области. Группировку обнаружила с воздуха российская разведка.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.