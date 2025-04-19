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Российская армия освободила Олешню в Курской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».
2025-04-19 12:07:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская армия освободила Олешню в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Ее взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Север» в результате активных действий. 

«За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье более 165 военных и танк», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

За все время боев на курском направлении потери ВСУ составляют более 75 тысяч военнослужащих.

На этой неделе Минобороны России сообщило, что бойцы «Севера» уничтожили диверсантов ВСУ в Сумской области. Группировку обнаружила с воздуха российская разведка. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны #ВС РФ #Курская область #олешня
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