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ВС РФ вечером ударили по месту проведения испытаний украинского ОТРК «Сапсан»

В оборонном ведомстве отметили, что все цели удара достигнуты, объекты уничтожены.
2025-04-19 13:31:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные Силы Российской Федерации накануне вечером нанесли групповой удар по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS производства Норвегии. Об этом сообщили в Минобороны России. 

«Цели удара достигнуты. Все объекты уничтожены», - сказано в сообщении.

Также в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике.

ВС России за сутки поразили склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ в 142 районах, отмечается в сводке оборонного ведомства. Средства ПВО РФ за сутки сбили 6 бомб JDAM, 3 снаряда РСЗО HIMARS и 151 беспилотник.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны #ВС РФ #отрк #ВСУ
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