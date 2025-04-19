ВС РФ вечером ударили по месту проведения испытаний украинского ОТРК «Сапсан»

Вооруженные Силы Российской Федерации накануне вечером нанесли групповой удар по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS производства Норвегии. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Цели удара достигнуты. Все объекты уничтожены», - сказано в сообщении.

Также в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике.

ВС России за сутки поразили склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ в 142 районах, отмечается в сводке оборонного ведомства. Средства ПВО РФ за сутки сбили 6 бомб JDAM, 3 снаряда РСЗО HIMARS и 151 беспилотник.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.