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Депутат ГД: единое расписание в школах направлено на повышение прозрачности

Речь, по словам депутата, идет о том, чтобы привести к единообразию систему оплаты труда педагогов. А для этого нормирование труда должно быть единым - чтобы один преподаватель вел одинаковое количество часов.
Ирина Егорова 2025-04-19 12:17:29
© Фото: Lantyukhov Sergeynews.ru, Global Look Press

Иведение единого расписания уроков в российских школах с нового учебного года больше актуально для преподавателей, чем учеников, заявила в комментарии «Звезде» зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

По ее словам, сейчас имеется большая дифференциация по уровням оплаты труда, применяются разные модели, поэтому базовый оклад может быть один в абсолютном выражении, но, с учетом надбавок, стимулирующих и иных компенсаций, конечная зарплата будет другой. Поэтому, система не всегда прозрачна, инициатива направлена на стимулирование педагогов, отметила она. 

«А единое расписание, как оно может быть единым? Классы-то разные бывают: физико-математический, гуманитарный, хим-био, средние, старшие. Речь, скорее всего, идет о финансовой модели, о том, чтобы привести к единообразию систему оплаты труда. А для этого нормирование труда должно быть единым - чтобы один преподаватель вел одинаковое количество часов», - объяснила она.

О нововведении ранее заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, единое расписание уроков уже стартует с 1 сентября 2025 года. В ведомстве считают, что мера позволит четко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого количества школьников провел педагог.

#Учитель #школа #госдума #наш эксклюзив #расписание #оплата труда #Уроки
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