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На Троекуровском кладбище установили памятник на могиле военкора Еремина

Репортер погиб ровно год назад в зоне специальной операции.
Сергей Лебедев 2025-04-19 11:55:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве на Троекуровском кладбище установили памятник на могиле военного корреспондента «Известий» Семена Еремина. Сегодня на его открытии присутствовали родственники, друзья и коллеги журналиста.

«Этот год был годом ада. И единственное, что меня держит на плаву - это мой долг, который я стараюсь исполнять, сохранять память о муже, продолжать его дела», - сказала вдова корреспондента.

Напомним, что Семен Еремин погиб в зоне специальной операции ровно год назад, 19 апреля. Трагедия произошла во время съемок репортажа в Запорожской области. Репортер получил смертельное ранение в результате удара украинским FPV-дроном.

Организация Объединенных Наций призвала расследовать гибель военкора. Российский президент Владимир Путин наградил Семена Еремина орденом Мужества посмертно.

#Памятник #гибель #Известия #СВО #Семен Еремин
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