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В Москве в пасхальную ночь продлят работу городского транспорта

Более 590 автобусов выйдут на бесплатные маршруты до кладбищ Москвы в эти выходные.
Ян Брацкий 2025-04-19 01:11:27
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Работа московского метро и МЦК в пасхальную ночь будет продлена до двух часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Во время праздничных богослужений рядом с крупнейшими храмами - на станциях "Кропоткинская" и "Бауманская" - будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров», - написал Собянин.

Кроме того, около 150 маршрутов наземного транспорта готовятся перевозить своих пассажиров до 03:30. В добавок к этому, 18 регулярных ночных маршрутов будут работать по привычному графику.

Также более 590 автобусов выйдут на бесплатные маршруты до кладбищ Москвы в эти выходные.

Погода не должна омрачить светлый праздник. Ранее об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее прогнозам, погода на Пасху будет соответствовать началу июня.

Днем воздух прогреется до +23 градусов, а ночью не опустится ниже +11, пообещала она. Осадков не ожидается.

#Москва #метро #Пасха #транспорт #Собянин #автобусы
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