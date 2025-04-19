Bloomberg: США готовы признать Крым российским

США могут признать Крым российским в процессе сделки о мире на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на людей, которые знакомы с этим вопросом.

«США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом», - сообщило издание.

Агентство отметило, что Вашингтон еще не принял окончательное решение по поводу данного вопроса.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США и Россия близки к заключению мира на Украине. Также недавно он рассказал о возможной новой форме отношений между Москвой и США, которая может быть создана в процессе коммерческого сотрудничества.