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Bloomberg: США готовы признать Крым российским

Вашингтон может признать Крым российской территорией в рамках мирного соглашения.
Дарья Ситникова 2025-04-19 00:59:31
© Фото: Petrov Sergey news.ru Global Look Press

США могут признать Крым российским в процессе сделки о мире на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на людей, которые знакомы с этим вопросом.

«США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом», - сообщило издание.

Агентство отметило, что Вашингтон еще не принял окончательное решение по поводу данного вопроса.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США и Россия близки к заключению мира на Украине. Также недавно он рассказал о возможной новой форме отношений между Москвой и США, которая может быть создана в процессе коммерческого сотрудничества.

#Крым #Украина #сша #мирное соглашение #Уиткофф
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