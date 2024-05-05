Пасхальные богослужения прошли в окопах и блиндажах Донбасса

Даже предпасхальные дни не остановили националистов от обстрелов мирных городов и православных церквей. В Вербное воскресенье ракеты были выпущены по храму в поселке Александровка под Донецком. Днем ранее украинский дрон-камикадзе атаковал машины священников, которые развозили гуманитарную помощь.

Но несмотря на это всю неделю волонтеры везли на фронт пасхальные куличи и Пасхи, письма и подарки от родных и близких. Священнослужители объезжают позиции, чтоб поздравить бойцов с праздником, провести молебны, принести им дух Светлой Пасхи и укрепить веру. Праздничные богослужения проходят даже на передовой в специально оборудованных блиндажах.

Колокольный звон перебивают звуки разрывающихся вдалеке снарядов. Их слышно даже в центре Донецка, рядом со Свято-Преображенским собором. В пасхальную ночь сюда пришли сотни людей. Во время крестного хода вокруг храма в небе над ним нашими силами ПВО был сбит украинский беспилотник. Несмотря на опасность, люди все равно отстояли всю ночную службу - во имя добра и мира на своей земле.

В больших и малых храмах, в прифронтовых поселках и в глубоком тылу зоны спецоперации всю Страстную неделю люди молились за наших военных. Сегодня в Луганск привезли Благодатный огонь. Лампадки с пламенем разносят по храмам на всех освобожденных территориях военные священники. Впервые за долгое время святыню доставили в Авдеевку.

Артиллеристы, разведчики, танкисты и связисты встретили Пасху в полной боеготовности. Бойцы группировки «Восток» круглосуточно начеку - в окопах и блиндажах. Это Южно-Донецкое направление. Пока здесь ждут команды «в бой», успеваем поздравить с праздником.

«Они разрушают церкви, разрушают православную веру, стараются ее уничтожить. Это недопустимо. Мы христиане, мы верующие и мы даже со словами идем "С нами Бог", поэтому нас и нельзя взять», - говорит командир отделения автомобильного взвода с позывным «Фартовый».

Атмосферу домашнего уюта для фронтовиков создают на полевых кухнях в глубоком тылу. Пекари Центрального военного округа по собственной специальной рецептуре - такой не найдешь ни в одной кулинарной книге - готовят пасхальные куличи.

Работа на полевой кухне кипит в прямом смысле слова. Это на улице тепло, а в этом помещении вдвое жарче - 60 градусов. И при таких условиях солдаты замешивают тесто, раскладывают его в формы и отправляют в печь.

Священнослужители объезжают места базирования разных подразделений. Начинают с самых отдаленных от фронта - тыловых. Совершают праздничные молитвы и освещают тысячи куличей, которые грузовиками отправляют на передовую.

Праздничные богослужения проводят в окопах, на позициях и в блиндажах. Минутка для духовной поддержки у военных священников найдется для каждого.

Эта Пасха - третья за все время спецоперации - отличается от предыдущих. В этом году Русская православная церковь не предлагала Украине прекратить огонь на время праздника. Киевский режим проигнорировал прошлые попытки с нашей стороны установить мир хотя бы на один день. Теперь, говорят священники, что-то предлагать бессмысленно.

И пусть пока светлые дни Пасхи проходят под звуки разрывов снарядов - наши военные делают все, чтобы в конечном итоге свет победил тьму.

На передовой неверующих нет, и Пасху там встречают с особым чувством. О празднике в окопах смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».