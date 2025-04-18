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Мелони предложила Трампу «сделать Запад снова великим»

Американский президент ответил: «Мы можем».
Сергей Лебедев 2025-04-18 09:38:32
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони призвала американского президента Дональда Трампа «сделать Запад снова великим». С таким обращением она выступила в ходе встречи лидеров двух стран в Белом доме.

«Моя цель - сделать Запад великим снова, и, думаю, вместе мы сможем это сделать», - сказала политик.

Джорджа Мелони заявила, что под Западом понимает не просто географическое пространство, а цивилизацию. Именно она, по ее словам, должна стать более сильной.

Дональд Трамп положительно отреагировал на призыв итальянского премьер-министра. Он ответил: «Мы можем».

Напомним, встреча политиков состоялась накануне в Овальном кабинете Белого дома. Именно на ней американский лидер заявил, что США уже 24 апреля намерены заключить сделку с Украиной по полезным ископаемым.

#италия #сша #Дональд Трамп #Запад #величие #Джорджа Мелони
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