Мелони предложила Трампу «сделать Запад снова великим»

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони призвала американского президента Дональда Трампа «сделать Запад снова великим». С таким обращением она выступила в ходе встречи лидеров двух стран в Белом доме.

«Моя цель - сделать Запад великим снова, и, думаю, вместе мы сможем это сделать», - сказала политик.

Джорджа Мелони заявила, что под Западом понимает не просто географическое пространство, а цивилизацию. Именно она, по ее словам, должна стать более сильной.

Дональд Трамп положительно отреагировал на призыв итальянского премьер-министра. Он ответил: «Мы можем».

Напомним, встреча политиков состоялась накануне в Овальном кабинете Белого дома. Именно на ней американский лидер заявил, что США уже 24 апреля намерены заключить сделку с Украиной по полезным ископаемым.