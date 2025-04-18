Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь снайперского рекорда НХЛ

Капитану хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину вручили дорогой подарок - россиянин Евгений Малкин и канадец Сидни Кросби из «Питтсбурга» подарили ему часы в честь его снайперского рекорда в НХЛ.

Спортсмены сделали совместное фото, опубликованное в Telegram-канале НХЛ.

Сегодня ночью в матче против «Питтсбург Пингвинз» Овечкин оформил свой 897-й гол. Сейчас 39-летний россиянин является единоличным обладателем рекорда лиги по заброшенным шайбам. Предыдущим рекордсменом был канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Рекорд был побит 6 апреля в игре с «Нью-Йорк Айлендерс». С достижением хоккеиста поздравил президент РФ Владимир Путин.