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Губернатор Гусев: 17 беспилотников сбили над Воронежской областью

По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены три дома, два автомобиля и газовая труба.
Ирина Егорова 2025-04-18 06:41:06
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress

Противовоздушная оборона и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили не менее 17 украинских беспилотников в двух районах Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков повреждены окна в двух частных домах, два автомобиля и газовая труба, а также посечен фасад одного дома», - говорится в его сообщении.

Он уточнил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА - она была объявлена в 01.42. Также он напомнил гражданам, что подходить к обломкам упавших беспилотников опасно, о них надо сообщать по телефону 112.

#бпла #Воронежская область #ВСУ #атака #силы пво
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