Губернатор Гусев: 17 беспилотников сбили над Воронежской областью

Противовоздушная оборона и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили не менее 17 украинских беспилотников в двух районах Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков повреждены окна в двух частных домах, два автомобиля и газовая труба, а также посечен фасад одного дома», - говорится в его сообщении.

Он уточнил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА - она была объявлена в 01.42. Также он напомнил гражданам, что подходить к обломкам упавших беспилотников опасно, о них надо сообщать по телефону 112.