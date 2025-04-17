Европейские страны ориентированы на продолжение украинского конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремль ожидает, что в ходе предстоящих переговоров представителей США, Франции, Германии, Великобритании и киевского режима будет проявлено желание поиска мирного урегулирования кризиса.

«Ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны», - отметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что на предстоящей встрече в Париже пойдет разговор об аспектах урегулирования украинского вопроса.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента заявлял, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским позволяет себе отвратительное поведение. И это, уверен Дмитрий Песков, не совсем импонирует администрации американского лидера Дональда Трампа.

В Кремле добавили, что все больше стран обращают внимание на лживость позиций Киева по некоторым вопросам.