МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: европейцы ориентированы на продолжение украинского конфликта

Кремль ожидает ориентированности на поиски мирного урегулирования.
Сергей Лебедев 2025-04-17 13:16:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Европейские страны ориентированы на продолжение украинского конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремль ожидает, что в ходе предстоящих переговоров представителей США, Франции, Германии, Великобритании и киевского режима будет проявлено желание поиска мирного урегулирования кризиса.

«Ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны», - отметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что на предстоящей встрече в Париже пойдет разговор об аспектах урегулирования украинского вопроса.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента заявлял, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским позволяет себе отвратительное поведение. И это, уверен Дмитрий Песков, не совсем импонирует администрации американского лидера Дональда Трампа.

В Кремле добавили, что все больше стран обращают внимание на лживость позиций Киева по некоторым вопросам.

#Москва #Киев #Европа #Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 