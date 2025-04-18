МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT: стала известна цена за выступление Байдена

Экс-президента представляет агентство Creative Artists Agency, однако желающих послушать 46-го президента США мало.
Дарья Ситникова 2025-04-18 04:23:13
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Keystone Press Agency Global Look Press

Бывший президент США Джо Байден предлагает себя в качестве спикера на мероприятиях после ухода с поста главы государства. Он просит за одно выступление 300 тысяч долларов, но желающих его послушать мало. Об этом сообщила газета New York Post, ссылаясь на источник.

«Попытка бывшего президента Джо Байдена выставить счет в 300 тысяч долларов за одно появление с речью находит мало желающих», - прокомментировало издание.

Также газета отметила, что цена выступления 46-го президента Америки составляет 300 тысяч долларов, а это на 25% ниже 400 тысяч долларов, которые просил Барак Обама, покидая свой пост в 2017 году. С их слов, «неясно, подлежит ли цена обсуждению».

По информации собеседника издания, экс-президента представляет агентство Creative Artists Agency, которое «испытывает трудности с бронированием мероприятий». По его мнению это «неудивительно».

Ранее Байден впервые выступил с речью после того, как покинул свой пост и Белый дом. На конференции по социальному обеспечению в Чикаго бывший президент США раскритиковал политику нынешней администрации Дональда Трампа.

#сша #Трамп #Обама #Вашингтон #байден #выступление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 