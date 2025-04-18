NYT: стала известна цена за выступление Байдена

Бывший президент США Джо Байден предлагает себя в качестве спикера на мероприятиях после ухода с поста главы государства. Он просит за одно выступление 300 тысяч долларов, но желающих его послушать мало. Об этом сообщила газета New York Post, ссылаясь на источник.

«Попытка бывшего президента Джо Байдена выставить счет в 300 тысяч долларов за одно появление с речью находит мало желающих», - прокомментировало издание.

Также газета отметила, что цена выступления 46-го президента Америки составляет 300 тысяч долларов, а это на 25% ниже 400 тысяч долларов, которые просил Барак Обама, покидая свой пост в 2017 году. С их слов, «неясно, подлежит ли цена обсуждению».

По информации собеседника издания, экс-президента представляет агентство Creative Artists Agency, которое «испытывает трудности с бронированием мероприятий». По его мнению это «неудивительно».

Ранее Байден впервые выступил с речью после того, как покинул свой пост и Белый дом. На конференции по социальному обеспечению в Чикаго бывший президент США раскритиковал политику нынешней администрации Дональда Трампа.