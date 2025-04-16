Байден выступил с речью впервые после ухода из Белого дома

Бывший президент США Джо Байден впервые выступил с речью на публике после того, как покинул свой пост и Белый дом. На конференции по социальному обеспечению в Чикаго он раскритиковал политику нынешней администрации Дональда Трампа. Трансляцию выступления Байдена вел телеканал CNN.

Демократ также посетовал на расовую несправедливость и обвинил Трампа во враждебности к мигрантам.

«Менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда и столько разрушений. Это просто захватывает дух», - приводит слова Байдена агентство Associated Press.

Джо Байден также обвинил Дональда Трампа в массовых увольнениях государственных служащих и заявил о разделенности нации, пишет RT.

В Белом доме выступление его бывшего главы не оставили без внимания. Пресс-секретарь президента Кэролайн Ливитт удивилась столь позднему по времени выступлению Байдена.

«Я в шоке, что он выступает ночью. Я думала, он ложится спать гораздо раньше», - сказала она на пресс-конференции.

Напомним, Джо Байден выбыл из президентской гонки, уступив место кандидата своему вице-президенту Камале Харрис. Она, в свою очередь, проиграла выборы лидеру республиканцев Дональду Трампу.