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Байден выступил с речью впервые после ухода из Белого дома

Джо Байден обвинил Дональда Трампа во враждебном отношении к мигрантам и посетовал на расовую несправедливость.
Ян Брацкий 2025-04-16 03:54:35
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP Keystone, Press Agency Global Look Press

Бывший президент США Джо Байден впервые выступил с речью на публике после того, как покинул свой пост и Белый дом. На конференции по социальному обеспечению в Чикаго он раскритиковал политику нынешней администрации Дональда Трампа. Трансляцию выступления Байдена вел телеканал CNN.

Демократ также посетовал на расовую несправедливость и обвинил Трампа во враждебности к мигрантам.

«Менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда и столько разрушений. Это просто захватывает дух», - приводит слова Байдена агентство Associated Press.

Джо Байден также обвинил Дональда Трампа в массовых увольнениях государственных служащих и заявил о разделенности нации, пишет RT.

В Белом доме выступление его бывшего главы не оставили без внимания. Пресс-секретарь президента Кэролайн Ливитт удивилась столь позднему по времени выступлению Байдена.

«Я в шоке, что он выступает ночью. Я думала, он ложится спать гораздо раньше», - сказала она на пресс-конференции.

Напомним, Джо Байден выбыл из президентской гонки, уступив место кандидата своему вице-президенту Камале Харрис. Она, в свою очередь, проиграла выборы лидеру республиканцев Дональду Трампу.

#сша #Трамп #мигранты #Джо Байден #Вашингтон #соцобеспечение
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