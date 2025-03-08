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В США хотят взыскать с КНР $24 млрд за "сокрытие данных" о начале COVID-19

Федеральный суд Миссури признал китайских властей виновными в сокрытии данных о существовании и распространении вируса и начале пандемии, иск был подан в апреле 2020 года.
Елизавета Кондрикова 2025-03-08 07:25:56
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Федеральный суд в американском штате Миссури постановил взыскать с китайских властей около $24 млрд за сокрытие данных о начале пандемии COVID-19, пишет газета The New York Times. Планируется получить эти средства за счет ареста активов КНР.

«В иске, поданном генеральным прокурором Миссури в апреле 2020 года, в первые месяцы пандемии, китайское правительство обвинялось в сокрытии информации о существовании и распространении вируса», - говорится в публикации.

Американская сторона также обвинила Китай в создании монополии на производство средств индивидуальной защиты и в отказе оправлять СИЗ в другие страны. Отмечается, что представители Пекина не участвовали в судебном процессе и никак не реагировало на иски.

В китайском посольстве в Вашингтоне отреагировали на решение суда, заявив, что не признают его.

Напомним, по итогам расследования ЦРУ отдало предпочтение версии об утечке вируса COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане. Данные собирались еще при президенте Джо Байдене, после их вновь изучили при Дональде Трампе. Согласно ЦРУ, причиной стало пренебрежение мерами безопасности сотрудниками уханьской лаборатории.

#Китай #сша #COVID-19 #суд #иск #миссури #пандемия коронавируса
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