Федеральный суд в американском штате Миссури постановил взыскать с китайских властей около $24 млрд за сокрытие данных о начале пандемии COVID-19, пишет газета The New York Times. Планируется получить эти средства за счет ареста активов КНР.

«В иске, поданном генеральным прокурором Миссури в апреле 2020 года, в первые месяцы пандемии, китайское правительство обвинялось в сокрытии информации о существовании и распространении вируса», - говорится в публикации.

Американская сторона также обвинила Китай в создании монополии на производство средств индивидуальной защиты и в отказе оправлять СИЗ в другие страны. Отмечается, что представители Пекина не участвовали в судебном процессе и никак не реагировало на иски.

В китайском посольстве в Вашингтоне отреагировали на решение суда, заявив, что не признают его.

Напомним, по итогам расследования ЦРУ отдало предпочтение версии об утечке вируса COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане. Данные собирались еще при президенте Джо Байдене, после их вновь изучили при Дональде Трампе. Согласно ЦРУ, причиной стало пренебрежение мерами безопасности сотрудниками уханьской лаборатории.