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РФ денонсировала соглашения с тремя странами по Баренцеву морю

Россия прекратит уплачивать ежегодный взнос в бюджет Международного Баренцева секретариата.
Владимир Рубанов 2025-04-18 22:04:10
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Правительство РФ денонсировало соглашения с Норвегией, Швецией и Финляндией о сотрудничестве в Баренцевом море. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о двух соглашениях. Первое - между правительствами России, Норвегии, Финляндии и Швеции о создании Международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе. Оно было подписано в 2007 году.

Второе - между правительствами государств-членов Совета Баренцева/Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации. Его подписали в 2008-м.

Россия прекратит уплачивать ежегодный взнос в бюджет Международного Баренцева секретариата.

В сентябре 2023 года сообщалось, что Россия вышла из совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). В МИД РФ заявили, что работа Совета с марта 2022 года парализована из-за западных участников, а Финляндия не подтвердила передачу России руководства в СБЕР в октябре 2023 года.

Правительство Финляндии в ноябре 2024-го тоже одобрило выход из СБЕР.

Совет Баренцева/Евроарктического региона создан в 1993 году для обеспечения устойчивого развития региона и расширения сотрудничества между Россией, Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией, Швецией и Еврокомиссией.

#Швеция #норвегия #Финляндия #Баренцево море #Соглашение #правительство РФ #распоряжение #денонсация
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