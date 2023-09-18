Во внешнеполитическом ведомстве напомнили об ответственности западных «партнеров» за развал архитектуры сотрудничества.

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Россия вышла из совета Баренцева/Евроарктического региона, сообщили в МИД РФ. Соответствующее решение разослано главам внешнеполитических ведомств стран-участниц. Москва пошла на выход из организации после того, как председательствующая в совете Финляндия не подтвердила готовность передать полномочия России в октябре 2023 года.

«Убеждены, что сиюминутная политическая конъюнктура, которой руководствуются наши североевропейские соседи, не соответствует долгосрочным интересам жителей Заполярья. Ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит на наших "партнерах"», - говорится в заявлении МИДа.

Россия продолжит реализовывать «национальные задачи» на Севере, пообещали на Смоленской площади. Там отметили, что работа совета и так была «фактически парализована» с марта 2022 года.

Совет Баренцева/Евроарктического региона был учрежден в 1993 году с целью укрепления стабильности в регионе. В качестве постоянных членов в него вошли Россия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия и Комиссия европейских сообществ.