Внучка военврача рассказала, как ее дед спасал раненых у линии фронта

До дня Великой Победы остается 21 день. Ровно 80 лет назад войска 1-ого Белорусского фронта взяли Зееловские высоты - самый плотный рубеж немецкой обороны на подступах к Берлину, а до конца войны оставались считанные недели. В рамках проекта телеканала «Звезды» «Наследники Победителей» в преддверии Великой победы наши сотрудники рассказывают о своих родственниках - фронтовиках.

Редактор телеканала Наталья Агеева вспомнила о своем дедушке-фельдшере. Агеев Павел Семенович прошел всю войну, воевал в составе Ленинградского и Прибалтийского фронтов, участвовал в том числе в Рижской наступательной операции. По ее словам, как раз в Латвии ветеран встретил День Победы, но демобилизован был гораздо позже, только в декабре 1945-го.

На фронте дед Натальи оказался буквально спустя несколько дней после начала войны, поскольку был медиком - фельдшером. Ему было чуть за 40, и служил в передвижных, полевых госпиталях, рассказала редактор «Звезды».

«А что значит передвижной полевой госпиталь на войне? Это постоянная передислокация, это непосредственная близость к линии фронта, и работа, спасение раненых, оказание первой помощи непосредственно под обстрелами, под бомбежками. Кроме оказания первой помощи это еще большая работа оперативная грамотная по распределению раненых дальше в тыл», - пояснила Наталья Агеева.

От этого зависела судьба раненого, его здоровье, его жизнь. Работа по спасению раненых и их эвакуации, а также проявленные в службе оперативность, аккуратность, кропотливость Павла Семеновича Агеева были отмечены в наградных листах. Он был отмечен орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», а также медалью «За победу над Германией», рассказала Наталья.

«Несмотря на то, что с дедушкой мне не довелось познакомиться, в нашей семье было всегда много очень рассказов о его качествах, о его работе, о его службе. И в нашей семье мы продолжаем его помнить и им гордиться», - заключила редактор.

Ранее шеф-редактор «Звезды» и внук ветерана-участника Сталинградской битвы вспомнил рассказы своего деда о красной от крови Волге, черном от самолетов небе и спасении жизни благодаря счастливой случайности.