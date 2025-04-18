МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Внучка военврача рассказала, как ее дед спасал раненых у линии фронта

Дед редактора «Звезды» воевал в составе Ленинградского и Прибалтийского фронтов и был отмечен орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», а также медалью «За победу над Германией».
Наталья Агеева Лиза Губина 2025-04-18 22:52:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

До дня Великой Победы остается 21 день. Ровно 80 лет назад войска 1-ого Белорусского фронта взяли Зееловские высоты - самый плотный рубеж немецкой обороны на подступах к Берлину, а до конца войны оставались считанные недели. В рамках проекта телеканала «Звезды» «Наследники Победителей» в преддверии Великой победы наши сотрудники рассказывают о своих родственниках - фронтовиках.

Редактор телеканала Наталья Агеева вспомнила о своем дедушке-фельдшере. Агеев Павел Семенович прошел всю войну, воевал в составе Ленинградского и Прибалтийского фронтов, участвовал в том числе в Рижской наступательной операции. По ее словам, как раз в Латвии ветеран встретил День Победы, но демобилизован был гораздо позже, только в декабре 1945-го.

На фронте дед Натальи оказался буквально спустя несколько дней после начала войны, поскольку был медиком - фельдшером. Ему было чуть за 40, и служил в передвижных, полевых госпиталях, рассказала редактор «Звезды».

«А что значит передвижной полевой госпиталь на войне? Это постоянная передислокация, это непосредственная близость к линии фронта, и работа, спасение раненых, оказание первой помощи непосредственно под обстрелами, под бомбежками. Кроме оказания первой помощи это еще большая работа оперативная грамотная по распределению раненых дальше в тыл», - пояснила Наталья Агеева.

От этого зависела судьба раненого, его здоровье, его жизнь. Работа по спасению раненых и их эвакуации, а также проявленные в службе оперативность, аккуратность, кропотливость Павла Семеновича Агеева были отмечены в наградных листах. Он был отмечен орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», а также медалью «За победу над Германией», рассказала Наталья.

«Несмотря на то, что с дедушкой мне не довелось познакомиться, в нашей семье было всегда много очень рассказов о его качествах, о его работе, о его службе. И в нашей семье мы продолжаем его помнить и им гордиться», - заключила редактор.

Ранее шеф-редактор «Звезды» и внук ветерана-участника Сталинградской битвы вспомнил рассказы своего деда о красной от крови Волге, черном от самолетов небе и спасении жизни благодаря счастливой случайности.

#9 мая #Великая Отечественная война #ветераны #военный врач #Великая Победа #100 дней до победы #Наследники Победителей
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 