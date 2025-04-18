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Житель Белгородской области пострадал при ударе дрона ВСУ по авто

У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, он отказался от госпитализации, и будет восстанавливаться дома.
Лиза Губина 2025-04-18 21:40:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Белгородской области сдетонировал дрон ВСУ рядом с автомобилем, в котором находился человек, сообщили вечером в пятницу, 18 апреля, в оперштабе региона. Водитель жив, но получил ранения.

«Мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму», - говорится в сообщении оперативного штаба области в Telegram.

Уточняется, что атака украинского беспилотника произошла в селе Дорогощь Грайворонского округа. Пострадавший отказался от госпитализации, а будет восстанавливаться дома. Авто жителя области было повреждено, добавили в оперштабе.

Напомним, после удара противника в ночь на понедельник, 14 апреля, пострадала жительница Белгородской области. Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на дом пострадавшей.

#беспилотник #белгородская область #атака #оперативный штаб #дрон всу
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