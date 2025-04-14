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Женщина пострадала после удара ВСУ в Белгородской области

Пострадавшую доставили в Валуйскую ЦРБ с множественными осколочными ранениями.
Ян Брацкий 2025-04-14 03:50:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Жительница Белгородской области серьезно пострадала в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в хуторе Бочанка Волоконовского района. Как сообщил Гладков, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на дом пострадавшей.

«Со множественными осколочными ранениями правой руки бойцы самообороны вывезли ее и передали бригаде скорой помощи», - написал Гладков.

Раненую местную жительницу доставили в Валуйскую Центральную районную больницу, где медики уже готовы оказать ей всю необходимую помощь.

На месте взрыва работают оперативники. В результате атаки боевиков, дом частично разрушен, легковой автомобиль во дворе полностью сгорел.

#дрон #белгородская область #ВСУ #атака #госпитализация #Гладков
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