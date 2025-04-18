Патрушев проверил ход строительства атомных подлодок на «Севмаше»

Помощник президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев проверил ход строительства атомных подводных лодок на заводе «Севмаш» в Северодвинске. В ходе рабочей поездки он посетил цеха и оценил выполнение Гособоронзаказа.

На предприятии сейчас строятся несколько субмарин проектов «Борей-М» и «Ясень-М». Кроме того, «Севмаш» завершает модернизацию атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

Все работы идут по графику. Патрушев после посещения завода провел совещание по созданию трансарктического логистического коридора и развитию портов Арктики.

Ранее новейшая атомная подводная лодка «Архангельск» прибыла в пункт постоянного базирования на Северном флоте.