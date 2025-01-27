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Новейшая АПЛ «Архангельск» прибыла в пункт базирования на Северном флоте

Субмарину приняли в состав ВМФ России в конце декабря прошлого года.
Сергей Лебедев 2025-01-27 09:23:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Новейшая атомная подводная лодка «Архангельск» прибыла в пункт постоянного базирования на Северном флоте. Три дня в надводном положении она шла через льды из Архангельской области. Путь для нее прокладывал ледокол.

Напомним, в состав ВМФ России субмарину приняли в конце декабря прошлого года. Торжественная церемония прошла в Северодвинске, где подлодку четвертого поколения и построили.

Третий крейсер проекта «Ясень-М» воплощает в себе все передовые инженерные разработки. Маневренная и малошумная подлодка может погружаться на глубину в 600 метров, идти со скоростью почти 60 километров в час и три месяца находиться в автономном плавании.

Она оснащена противокорабельными ракетами «Оникс» и крылатыми «Калибрами». В перспективе у субмарины появятся гиперзвуковые «Цирконы», которым в мире нет равных.

Впереди у экипажа - загрузка боекомплекта. После этого АПЛ «Архангельск» официально заступит на боевое дежурство. А на Севмаше сейчас строят еще четыре подлодки проекта «Ясень-М». Две из них тоже придут на Северный флот.

#ВМФ России #Северный флот #апл #Архангельск #наш эксклюзив
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