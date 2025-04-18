Приготовившийся к аварийной посадке Sukhoi Superjet сел во Внуково

Лайнер Sukhoi Superjet, который ранее готовился к аварийной посадке во Внуково, успешно сел в столичном аэропорту.

На борту самолета, действительно, возникли проблемы, однако они не связаны с шасси, как сообщалось ранее, сообщил источник «Звезды». В компании АО «Гражданские самолеты Сухого» будут разбираться со случившимся.

Напомним, лайнер, совершавший рейс Санкт-Петербург - Москва, был вынужден наматывать круги над столичным аэропортом из-за возникших проблем. Отмечалось, что у SSJ вышла только передняя стойка шасси.