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Приготовившийся к аварийной посадке Sukhoi Superjet сел во Внуково

У лайнера, действительно, были проблемы, однако не с шасси. В компании будут разбираться в случившемся.
Лиза Губина 2025-04-18 18:53:39
© Фото: vnukovoairport_VKO, Telegram

Лайнер Sukhoi Superjet, который ранее готовился к аварийной посадке во Внуково, успешно сел в столичном аэропорту. 

На борту самолета, действительно, возникли проблемы, однако они не связаны с шасси, как сообщалось ранее, сообщил источник «Звезды». В компании АО «Гражданские самолеты Сухого» будут разбираться со случившимся.

Напомним, лайнер, совершавший рейс Санкт-Петербург - Москва, был вынужден наматывать круги над столичным аэропортом из-за возникших проблем. Отмечалось, что у SSJ вышла только передняя стойка шасси.

#Москва #Самолет #посадка #Внуково #аварийная посадка #Sukhoi Superjet
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