Режим Владимира Зеленского желает сделать из приезда европейских чиновников в Киев на 9 Мая пропагандистский демарш в духе Йозефа Геббельса. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Киев - нацистский режим. Нацистскому режиму свойственно провокаторство, ложь и наглость. Все те качества, которые принадлежали гитлеровскому режиму, сегодня переместились в Киев. Он будет готов на все...» - отмечает эксперт.

Мягков отметил, что Киев близок к тому, чтобы обелить Гитлера. Более того, как и в прошлом веке, идет демонизация России.

Напомним, ранее в беседе с телеканалом «Звезда» председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что собрание европейских чиновников в Киеве на 9 Мая грозит перерасти в русофобский шабаш адептов возрождения нацизма.